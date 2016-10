Omaaegne seksikomöödia “Kuum pirukas” täht Tara Reid saabus meesteajakirja Maxim halloween’i-peole vanakreeka jumalanna kostüümis, mis tõi esile tema kõhetut kogu.

Hernekepijalgade kõhnust toonitasid kuldsed kontsakingad. Näitejatar on alati sale olnud, kuid viimastel aastatel on ta kokku kuivanud. “Anna andeks, aga see pole enam ilus. Oled liiga kõhn,” kommenteeris keegi naisfänn sotsiaalmeedias.