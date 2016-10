Londonis Briti muuseumis töötav ettekandja tonksas kallihinnalist Vana-Rooma skulptuuri ja lõi selle puruks, vahendas BBC.

Toitlustusfirma palgal olev ettekandja lõhkus Townley Venusena tuntud kuju kogemata ära juba möödunud aasta detsembris. Õnnetus oli selle võrra õnnelik, et marmorkuju ees kummardanud teenindaja lõi sel pöidla küljest.

Townley Venus (Roger Cracknell 01/classic / Alamy)

Pöial kukkus põrandale ega purunenud. Restauraatorid liimisid selle Venusele külge tagasi.

Üks nimetissõrm on kujul juba puudu, kuid see kadus ammu enne Briti muuseumisse jõudmist. Venuse kuju valmistati 1. või 2. sajandil Kreeka kuju koopiana. 1775. aastal kaevati see Roomas Ostia sadama termide juures välja ning inglasest kunstikoguja Charles Townley ostis selle ära.