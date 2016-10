Miss Island Arna Ýr Jónsdóttir teatas avalikult oma otsustest mitte osaleda rahvusvahelisel iludusvõistlusel Miss Grand International, kuna selle korraldajad käskisid tal kaalus alla võtta.

20aastane modell, kes on kümme aastat tegelenud sportvõimlemisega, avaldas Instagramis oma kirja Las Vegases peetava võistluse peakorraldajale. “Olen väga tugev naine, aga vahel ei piisa minu tugevusest. Teie töötajad ütlesid mulle, et pean finaaliks kaalus alla võtma, sest mul on liiga palju rasva ja liiga suured õlad,” vahendab CNN.com.

Arna lisas, selliste sõnadega kostitati teda neli päeva enne lavale astumist. “Kui keegi ütleb mulle, et olen liiga paks, siis ta ei vääri mind. Sellepärast ma lahkusingi. Miss Grand International ei vääri mu nägu, keha, isikut ega südant.” Arna sõnul ollakse Islandil tema välimusega rahul. “Käes on aasta 2016. Kui te tahate rahvusvahelist iludusvõistlust korraldada, peate olema võimelised rahvusvahelist ilu nägema.”

Missivõistluse president Nawat Itsaragrisil väitis oma avalduses, et tema töötajad soovitanud Miss Islandil veidi alla võtta, et tema võiduvõimalusi suurendada. “See on võistluse eelsel kolmel nädalal tavapärane. Kõik peaksid oma arengut näitama. Sama soovitati ka teistele, kes küsisid, mida nad peaksid võidušansside suurendamiseks tegema.”