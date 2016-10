Võrdluseks olgu märgitud, et näiteks Arnold Rüütli peale kulus presidendi kantseleil mullu pea 150 000 eurot (sealhulgas majandamiskulud ligi 68 000 eurot). Ilvese kodutalu kulud on viimastel aastatel üle 60 000 euro. Presidendi kantselei on kinnitanud, et need vähenevad, kuna enam pole seal kahte riigipalgalist töötajat.

Talvel rohkem, suvel vähem

Õhtuleht uuris, mis suurusjärkudest siis jutt on. Rõivas ütles, et ka Rüütli 150 000 euro hulgas on kulud autole, personalile, tööruumidele ja muule. "Meile (valitsusele - toim) on öeldud, et suurusjärgud on umbes sarnased ka Ilvese puhul," ütles ta ja lisas, et kindlasti Ärma kulud varieeruvad - talvel rohkem, suvel vähem. "Ei peaks minema detailidesse, mitu lampi külaliste tulles võib põlema panna," sõnas ta. "Iga elektriarvet me valitsuse tasemel üle vaatama ei hakka, lähtume tervest mõistusest." Rõivas lisas, et peaministrina ta hinnangut ei anna, aga kodanikuna loodab küll, et Ilves plaanib palju lähetusi ja sellele kuluv summa on suurem kui praegu Rüütlil. Rõivase sõnutsi oleks Eesti jaoks väga suur asi, kui Ilves tutvustab maailmas meie edulugu.

Õhtuleht uuris ka Rõivase arvamust üleüldise skandaali kohta - kas Ilves pidanuks varem meediale selgitusi jagama? Rõivas sõnas, et seda teemat ta kommenteerida ei soovi.

Tagastas vaid 10 protsenti toetusest