Teise inimese reetmine ei ole ilus tegu, kuid kas see on piisav põhjus, et kaitsetu inimene julmalt peksa peaks saama ja teadvusetuna tänavale lebama jääma?!

Videol on näha, kuidas Rio De Janerios naine lamab liikumatult tänaval, sest saab kahelt mehelt korduvaid hoope jala ja puutoikaga, vahendab Mirror.

Väidetavalt oli naine oma meest petnud.

Väidetavalt tagus särgitu mees koos sõbraga naist esiti kõhtu nii tugevalt, et naine varises meeste vahel vastu maad.