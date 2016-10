"Suure komöödiaõhtu" naljategelasi ootab täna ees pööreterohke ülekuulamine, mida hakkab läbi viima legendaarne uurija Mikk Kotkas isiklikult.

Kas Vladimir Puhh on ikka nii sõbralik nagu ta näida püüab? Kuhu kadus Ruhnu karu? Milline on dr Halpaneni karjääri suurim prohmakas? Kas hüpnoosi all selgub Kaupo-Peebu tõeline pale?