Eesti Liikluskindlustuse Selts on analüüsinud statistikat ning raalinud välja kohad, kus kõige rohkem plekimõlkimisi ette tuleb ning nädalapäevad ja kellaajad, millal on kõige suurem tõenäosus olla osaline mõnes parkla-avariis. Spetsialistid jagavad omalt poolt soovitusi, kuidas parklaõnnetusi vältida ning mida teha, kui auto on avariisse sattunud. 37% kõikidest liikluskindlustusjuhtumitest on seotud parkimisega. Mitte kõik autojuhid ei anna pisematest parklas toimunud plekimõlkimistest kindlustusele või politseile teada. Ka ei ole veel jõutud kaardistada kõiki Eestis asuvaid autoparklaid, juhtumeid loetakse ja põhjusi analüüsitakse 77 suure autoparkla põhjal, mis seni registrisse on kantud. KÕIGE OHTLIKUMAD ON KAUBANDUSKESKUSTE PARKLAD

Võrreldes tänavatel ja ristmikel toimunud õnnetustega on kaubanduskeskuste parklates toimunud juhtumitel isikukahjusid harvem ja parkimisjuhtumite kahjunõuete summad ligi 40% võrra väiksemad. Siinjuures on oluline märkida, et see 37% hõlmab vaid kohustusliku liikluskindlustuse osa ning kui sellele lisada vabatahtliku sõidukikindlustuse osa ehk kaskokindlustusega seotud kahjude osa, on see arv palju suurem.