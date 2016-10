Tootjainfo: "Karge Pilsner, milles on tunda kerget linnase maitset ja puuviljaseid Vic Secret humalaid. IBU 37."

Väike lihtne pudel, sildil vares. Ja talisman. Erkvalge vaht täidab üle poole klaasist ja püsib mõõdukalt. Õlle värvus - kirkalt kollane. Aroom on leebelt hapukas, kummalise magusaka kõrvaltooniga, mis meenutab mingit köögiviljakrõpsu ... nt peedikrõbuskit?

Esmamekk on kergepoolse kehaga ja magusakas-mõrkjas. Keskmaitse on hapukas-magusakas, lilleline ja veidi seebine. Lõppmaitse muutub mõrkjas-vürtsikaks, heinaseks ja tsitruseliseks. Järelmekk on kauakestvalt magusakas-mõrkjas, kuivapoolne ja karge.