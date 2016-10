Riietumine on üks neist puhkudest, kus on normaalne näha vaeva pisiasjadega. Sihiteadlikud detailid lisavad su välimusele huvitavust ning näitavad su ülemusele (või daamile), et sa oskad märgata ka väikseid asju. Men's Health toob välja viis pisiasja, mis võivad su väljanägemisele lisada uusi põnevaid varjundeid. Või puudumise või vale valiku puhul su ilme ja mulje ka rikkuda.

SOKID

On kahte tüüpi mehi: ühtedel on sahtel täis soliidset värvi sokke ja teistega on tore koos õlut juua. Need viimased teavad, et sokid võivad lisada isikupärasust sellistele tuimematele pükstele nagu khakid ja tumesinised viikarid. Värvikas triip või kaitsevärv toob kaasa heakskiitva noogutuse.