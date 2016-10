Kas silmanägemine muutub püsivalt?

“Silmanägemise kvaliteedi kõikumist ei koge raseduse ja imetamise ajal iga naine,” rahustab Ants Haavel. “Tegu on individuaalsete muutustega, mis sõltub lisaks hormoonidele ka paljudest teistest aspektidest, näiteks soodumusest ja eelnevatest silmaprobleemidest.”

Üldjuhul on see ajutine silmade seisund ning endine nägemine taastub. Oluline on aga meeles pidada, et silmade tegelikku olukorda saab hinnata pärast imetamise lõpetamise järgset esimest menstruaaltsüklit. “Raseduse ja imetamise ajal ei soovitada silmade laseroperatsiooni just silma sarvkesta kuju muutuste tõttu. Sel perioodil ei saa nägemiskvaliteeti adekvaatselt hinnata,” selgitab arst, miks nad sel ajal Flow laserprotseduuri ei tee.

Millised on tüüpilised raseduse ja imetamisega kaasnevad silmavaevused ning kuidas neid leevendada?

* Silmade kuivus ja tundlikkus. Apteegist soetatud kvaliteetsed silmatilgad või puhas külm vesi leevendavad silmade kuivust. Kontaktläätsede kandjad peaksid kontrollima silmatilkade koostist, et veenduda nende sobilikkuses. Mõned silmatilgad võivad sisaldada säilitusaineid, mis kahjustavad kontaktläätsesid ja ei ole soovitatavad raseduse ajal kasutamiseks.

“Soovituslik on ka arstiga nõu pidada, sest teatud koostisosad ei pruugi vaid kontaktläätsesid kahjustada, vaid ka rasedust ja imetamist,” toob Dr. Haavel välja. Lisaks võib proovida sooja kompressi asetamist silmalaugudele, mis ajutiselt soodustab õlide ja lipiidide lisandumist pisaravedelikku.

* Pilgu udusus. Udusust tekitab peamiselt sarvkesta muutustega kaasnev moonutatud nägemine. Üldjuhul vedelike peetusega kaasnevad sümptomid kaovad imetamise lõpetamisega. Arstiga tuleks ühendust võtta siis, kui pilgu udusus häirib igapäevaseid toiminguid. Prillikandjate puhul on tõenäosus, et soovitatakse raseduse ja imetamise ajal muuta prilliklaaside tugevust.

* Preeklampsiaga seonduvad vaevused. Drastilised muutused silmanägemises võivad viidata haiguslikule seisundile – preeklampsiale. See haigus toob kõrge vererõhu ja organite kahjustuse, aga kaasneda võib ka osaline nägemise kaotus, topeltnägemine, silmade valgustundlikkus, pilgu udusus ja virvendus. Sellisel juhul tuleb viivitamatult konsulteerida arstiga.

* Gestatsioonidiabeet ehk rasedusaegne diabeet. Tegu on diabeedi ajutise vormiga, mis võib põhjustada pilgu udusust. Diabeediga seotud kõrge veresuhkur võib kahjustada veresooni, mis varustavad silma võrkkesta. “Gestatsioonidiabeedi korral tuleks jälgida toitumist, hoida veresuhkur stabiilsena ning käia tihedalt silmakontrollis veendumaks, et silma võrkkesta veresoonekesed pole kahjustunud,” soovitab silmakirurg.