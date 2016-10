Valitsus lisas politsei valvatavate objektide nimistusse ametist lahkunud presidendi Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu, kinnitas peaminister Taavi Rõivas valitsuse pressikonverentsil.

Rõivas kinnitas, et seaduse järgi peab valitsus seda tegema. Politsei rakendab Ärma talu puhul tehnilist valvet, mis tähendab, et füüsiliselt ükski korrakaitsja kinnistu juures valvama ei hakka. Valve ja julgestus on ometi tagatud, selgitas Rõivas.

Samuti antakse Ilvese käsutusse esindus- ja tööruumid Tallinnas aadressil Roheline aas 5. Lisaks otsustas valitsus hüvitada Ilvese elukoha Ärma talu korrashoiuga seotud mõistlikud kulud. Sarnased otsused on tehtud kõikide ametist lahkunud presidentide puhul ja raha selleks on ette nähtud presidendi kantselei eelarves.

Pressikonverentsil küsiti Rõivaselt, mida peetakse silmas mõistlike kulude all. Peaminister selgitas, et mingeid täpseid summasid pole kokku lepitud. Kulude hüvitamise otsustab presidendi kantselei, mis oma eelarve tegemisel konsulteerib kindlasti ka rahandusministeeriumiga. Kulud jäävad kindlasti samasse suurusjärku kui see siiani on olnud, kinnitas Rõivas.

Rõivas kommenteeris ka lahkuvate presidentide ametihüvede seadust ja ütles, et selle mõte on lihtne: Eesti kohtleb oma ametist lahkuvaid presidente väärikalt.