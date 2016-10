Kui oleme harjunud olukorraga, et soomlased ostavad Eestist kaasa suure hulga alkoholi, siis tänavu on kasvanud trend, et eestlased lähevad ise odavamat alkoholi soetama Läti piiriäärsetesse kauplustesse. Samal ajal kui Eesti tarbijatele tundub piiritaga asuv odavam alkohol atraktiivne, on olukord riigi jaoks tervikuna negatiivse varjundiga.

Kõik Balti riigid saavutasid kõrgeima taseme kiire majanduskasvu aastatel ja kui majanduskriisi ajal langesid Eesti, Läti ja Leedu näitajad, on Eesti näitajad järgnevatel aastatel jäänud stabiilseks. Lätlased ja leedukad said kodumaal üha enam viina osta, aga eestlastega tarbimises samale tasemele nad ei kerkinud.

Kuidas suhtuda aktsiisipoliitikast tingitud hinnatõusu – on see olnud liiga järsk?

„Alkohol ei tohi võrrelduna sissetulekutega odavamaks muutuda ning pikemas perspektiivis peaks alkohol kallinema“ ütleb Alkoholipoliitika roheline raamat alkoholi maksutatamise poliitika kohta.

Kuigi viimase kümne aasta jooksul on kõigis kolmes riigis alkohoolsed joogid keskmiselt kallinenud, on riikide kasvutempo erinev, mistõttu ilmneb erinevusi ka alkoholi aktsiisitõusu ajastamises.

Kuigi hinnatõus võib olla tingitud lisaks veel mitmetest muudest teguritest – nagu näiteks tootmise kallinemine – on kaupmeeste ja tootjate huvi märgatavat hinnatõusu pigem vältida.

Kui Eestis ja Leedus toimus aktsiisitõus ning seetõttu alkohoolsete jookide kallinemine pigem varem ning aeglasemas tempos, siis Lätis toimus see järsemalt ning sügavama majanduskriisi ajal. Loodetud maksutulude kasvamise asemel suurenes aga salaalkoholi turg ning maksutulu laekumine vähenes.

Mida see muutis?

Kui pärast seda on alkohoolsete jookide hinnad Lätis jäänud suhteliselt stabiilseks ja Leedus kasvanud tagasihoidlikult, siis Eestis on kasvutempo olnud kiire. Aktsiisimäärade tõusuga on toimunud alkoholi suhteliselt järsk kallinemine.

Kuigi antud näitaja on arvutatud üksnes 2015. aastani ja 2016. aasta alkohoolsete jookide hinnatõusu pole kajastatud, võib Eesti puhul 2016. aasta esimese poolaasta netokuupalga kasvu andmete põhjal eeldada, et viina ostuvõimes drastilist langust eeldatavasti ei toimu. Kokkuvõttes võib öelda, et vähemalt viina ostuvõime näitel on Eesti kriisijärgne alkoholiaktsiisipoliitika olnud mõnevõrra optimaalsem ning erinevalt Lätist ja Leedust pole elanike viina ostuvõime kasvanud.