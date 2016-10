Reedel alustab ETV2 ekraanil Indrek Treufeldti uus saatesari "Uhutud mõistus", kus avatakse propaganda ja massikommunikatsiooniga seotud nähtusi ja mõisteid.

"Me arvame, et suudame ise otsustada ja käituda oma tahtmist mööda. Ometi käituvad inimesed hulgakesi koos olles teisti kui üksi," rääkis Treufeldt.

"Seda sarja tegin kommunikatsioonivaldkonna õppejõuna ja mitte niivõrd ajakirjanikuna. Minu akadeemiline huvi on olnud see, kuidas massiühiskond loob ja esitab fakte, kuidas nendega manipuleeritakse. Lameda propaganda ajastu on möödas. Pigem kasutatakse mehhanisme, mis jäävad märkamatuks. Manipulatsiooni vahenditeks on saanud näiteks negatiivsete ja positiivsete tegelaste – kaabakate ja kangelaste – kujundamine; ning äärmuslike tunnete – nagu hirm – õhutamine," selgitas Treufeldt.