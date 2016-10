USA asevälisminister Antony Blinken kinnitas kohtumisel, et USA ei aktsepteeri Põhja-Korea tuumarelva olemasolu.

USA luurejuht James Clapper avaldas sel nädalal arvamust, et Põhja-Korea jääb ilmselt alati tuumariigiks, kuna selle juhtkond on paranoiline.

Lõuna-Korea, Jaapan ning USA asevälisministrid leppisid Tokyos kokku, et avaldavad Põhja-Koreale survet, et diktatuuririik tuumarelvast loobuks, vahendas BBC.

Ka Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja John Kirby ütles vastuseks Clapperi avaldusele, et USA poliitika Põhja-Korea suhtes ei muutu.

USAl on plaanis paigutada Lõuna-Koreasse raketitõrjesüsteem THAAD. Samuti avaldatakse Põhja-Koreale survet, et see asuks tuumarelva asjus kõnelustesse USA, Venemaa ja enda naaberriikidega.