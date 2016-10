Kui vaadata suurkorporatsioonide majandusaruandeid, siis jääb mulje, et inimestel on nutiseadetest ja arvutitest veidike villand ning samas oleme aru saanud, et tulevik on elektriautode päralt. Tesla Motors Inc teatas kolmapäeval oma esimesest kvartali netokasumist rohkem kui kolme aasta jooksul, vahendas Reuters. Kolmandas kvartalis teeniti 22 miljonit dollarit. Firma juhi Elon Muski sõnul võib ettevõte teenida kasumit ka neljandas kvartalis. "Tesla üllatuskasum annab Elon Muskile hingamisruumi järgmisteks käikudeks," märkis Vox.

Esmakordselt alates 2001. aastast on Apple'i müügitulu aastaga langenud: 233,7 miljardilt 215,6 miljardini, vahendas The Verge. Languseks on 7,7% ja see on põhjustatud iPhone'i üha kahanevatest müüginumbritest.

Apple tutvustas läinud kuul iPhone 7 ja 7 Plus'i, millel on kuuenda seeriaga võrreldes märksa parem kaamera ja suurem veekindlus. "Aga tundub, et täiustustest hoolimata ei paku see tarbijatele piisavalt elevust, et oma telefoni uuendada või uus nutitelefon osta," märgib Itechpost Apple'i teisipäeval avaldatud majandustulemuste põhjal. BBC vahendab, et Lõuna-Korea tehnoloogiahiiu ärikasum on Galaxy Note 7 nutitelefoni tagasikutsumise tuules langenud 30%. Ärikasum on viimase kahe aasta madalaim.