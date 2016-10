Esmakordselt märgati uut paarikest sel aastal Saksamaal toimunud jalgpalliturniiril. "Howard (Webb) ei varja, et ta oma pikaajalisest naisest lahku on läinud," teatas Inglismaa meediale anonüümseks jäänud allikas.

"Ta on Bibianaga olnud juba mõnda aega, kuid suhe on veel suhteliselt värske. Küll aga meeldib neile väga palju koos olla ning Howard veedab nüüd enamuse oma ajast Saksamaal."

Allikas arvates pole mingisugune ime, et endine tippkohtunik naisele käpa peale pani. "Ta on blond, ilus ja jalgpallikohtunik - neil on kindlasti paljust rääkida ning Howard on äärmiselt kirglik, mis puudutab just kohtunike rolli spordis."