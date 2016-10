Õnneks pakub üks hiljutine uuring selles osas veidi abi. Austraalia Monashi ülikooli teadlased uurisid, kuidas erinevad toidud mõjutavad sooltes bakteri poolt toodetava vesiniksulfiidi kogust. Peer koosneb nimelt erinevatest gaasidest – hapnik, lämmastik, metaan, süsihappegaas ja vesinik – aga just vesiniksulfiid on vastutav selle eest, et su kõhutuul lehkab nagu karbitäis päikese kätte roiskuma jäetud mune.

Kuigi gaasi emiteerimine on täiesti eluline omadus, esineb juhtumeid, kus sa tahaksid vähendada riski, et tuba tühjeneb inimestest või liftis tekib bioloogilise ohu olukord.

Uurimaks, kuidas toimib gaasi ja fekaalide vastastikune mõju, võtsid teadlased seitsme terve vabatahtliku kakat ja segasid seda koostisosadega, mida leidub nii lihas kui süsivesikutes. Eesmärk oli teada saada, milline neist tekitab rohkem lehkavat gaasi. Tulemus? Lihas, munades ja teistes valgurohketes toitudes leiduv aminohape tsüsteiin seitsmekordistas vesiniksulfiidi koguse.

Aga kui heitmeid segati fruktaani (üks süsivesikutest – toim) ja tärkliseühenditega, siis langes sulfiidi tootmine 75%.

Teisisõnu: tüüpilise kulturisti valgurohke dieet võib väga tõenäoliselt tuua kaasa õudse trennijärgse autosõidu. Kui sind ootab olukord, kus tagaotsaga tuututamine oleks sotsiaalselt halvav, siis ilmselt oleks mõistlik munadega mõõdukam olla ja selle asemel panustada süsivesikutele nagu banaanid, kartulid ja nisu või juurviljadele nagu artišokk ja spargel.

Uuringu autori Chu Yao teatel on selle olulisim järeldus see, et kõhugaaside kartuses ei pea vältima kiudaineid. Kuigi peeru tootmine võib kasvada, imavad kiudained soolestikus vett, see aga vähendab sulfiidi kogust ja vähendab lehka.

"Murettekitav on see, et palju inimesi käib ringi kõhukinnisuse käes vaeveldes, kuna nad pelgavad haisva peeru kartuses süüa kiudaineid," ütles Yao New Scientist'ile.