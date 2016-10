Naine, kes on kogenud 16 raseduse katkemist, kaotas ka oma 15kuuse tütre. Laps suri kõigest 6 tundi pärast meningiiti nakatumist...

32-aastane Lizzie meenutab, et andis tol saatuslikul päeval oma lapsele palavikurohtu, sest ärganud Fleur Rose oli kuum. Ometigi muutus lapse seisukord väga kiiresti hullemaks. Kuus tundi hiljem teda enam ei olnud...

Miks seda avalikkuse ette tuua?

Lizzie tahab, et teised vanemad teaksid, kui kiiresti meningiit võib muutuda surmavaks.

"Fleur-Rose oli nii terve laps," räägib ema ja lisab: "Päev enne surma ta lalises ja naeris."

Kuigi laps viidi haiglasse, siis oli ta seal vaheldumisi teadvusel ja tedvusetu ning koges kõrgest palavikust tulenevaid krampe.

Haiglas ta olemine vahepeal paranes, mil hoolimata oksendamisest uudistas laps mänguasju.

Ema märkas lapse kaelal punast plekki, mis levis järejest edasi. Laps oli kahvatu, kuid nuttis.

Lapsele anti antibiootikume, kuid ta olukord järjest halvenes. Lõpuks läi Fleur-Rose`i süda seisma...

Ema rõhutab, et vanemad seostavad meningiiti alati lööbega, kuid tema tütrel lõi see välja hoopis hiljem, mistõttu tahab ta ,et kõik vanemad maailmas teaksid tema ja Fleur-Rose`i lugu...

Enne Fleur-Rose`i sündi oli pere kogenud kuue aasta vältel 16 raseduse katkemist. Lõpuks sündis neile tütar, kuid siis võeti ka tema neilt ära...