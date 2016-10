Hiljuti jõudsid keskkonna- ja maaeluministeerium seisukohale, et Eestis ei ole põhjust karusloomakasvatuste keelustamiseks ning tegid vastava ettepaneku ka valitsusele. 16 avaliku elu tegelast, kelle seas nii tunnustatud veterinaar, zooloog kui ka keskkonnateadlane, pöördusid nüüd omakorda valitsuse poole, et avaldada selgesõnalist toetust keelusamisprotsessile.



“Andke Eestile võimalus olla Ida-Euroopas eesrinnas. Aidake viia Eestit selliste riikide hulka, kus seadused on kooskõlas kehtivate väärtustega ja kus nõustutakse, et tundevõimeliste olendite kannatusterohke ärakasutamine pelgalt luksuse nimel kuulub inimkonna ajalukku. Liikugem üheskoos tõelise progressi ehk inimlikkuse suunas,” seisab avalikus pöördumises.



Täistekst:



Avalik pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse poole Pöördume valitsuse liikmete poole murega, mis on tekkinud seoses karusloomakasvanduste keelustamise protsessiga.



MTÜ Loomus viis 2014. aasta hilissügisel Riigikokku märgukirja – kollektiivse pöördumise, millega soovitatakse karusloomakasvanduste tegevus kümneaastase üleminekuajaga Eestis keelustada. Märgukirjale pandi kaasa rohkem kui 10 000 kodaniku allkirjad, mis näitab, et poolehoid võimalikule keelustamisotsusele on suur.



Kahe aasta jooksul on karusloomakasvanduste keelustamisele toetust avaldanud kõik Eestis tegutsevad loomakaitseorganisatsioonid ja koos nendega pea 70 erineva valdkonna ettevõtet; hiljuti algatatud rahvusvaheline petitsioon on kogunud üle 30 000 allkirja; keeldu toetavad avalikult tunnustatud näitlejad, muusikud, kirjanikud, arstid, ajakirjanikud, moekunstnikud, zooloogid; arutelu on tervitanud paljud rahvusvahelised loomakaitseorganisatsioonid (sh maailma populaarseim loomakaitseorganisatsioon PETA ja Queeni legendaarse kitarristi Brian May heategevusorganisatsioon Save Me).



Nad on seda teinud selgetel põhjustel. Karusloomakasvatus on oma aja ära elanud ja suuresti ebaeetiline tegevusala. Selle tulemusena sünnivad tooted, mis ei ole inimesele vajalikud.

Karusloomakasvandustes varieeruvad keskkonna- ja heaoluprobleemid ning seetõttu on mitmed maailma riigid nende tegevuse juba keelustanud, piiranud või arutavad, millal ja kuidas seda teha.



Andke Eestile võimalus olla Ida-Euroopas eesrinnas. Aidake viia Eestit selliste riikide hulka, kus seadused on kooskõlas kehtivate väärtustega ja kus nõustutakse, et tundevõimeliste olendite kannatusterohke ärakasutamine pelgalt luksuse nimel kuulub inimkonna ajalukku.



Liikugem üheskoos tõelise progressi ehk inimlikkuse suunas.



Ave Alavainu

Jim Ashilevi

Reet Aus

Hille Hanso

Andrus Joost

Jaan Kaplinski

Mihkel Kunnus

Kristjan Piirimäe

Barbi Pilvre

Jürgen Rooste

Karl Martin Sinijärv

Marek Strandberg

Jaan Tootsen

Toomas Trapido

Aleksei Turovski

Ivo Uukkivi