Euroopa kosmoseagentuuri (ESA) maanduri Schiaparelli edukalt alanud laskumine Marsile läks kahjuks vett vedama. Põhjuseks võis olla Schiaparelli pardaarvuti valearvestus, oletavad ESA uurijad.

On kindel, et Schiaparelli sisenes 19. oktoobril Marsi atmosfääri ülakihtidesse, liikudes kiirusega 21 000 kilomeetrit tunnis. 19. sajandi astronoomi auks nime saanud Schiaparelli oli siis 121 kilomeetri kõrgusel ja maanduril oli hoo maha saamiseks aega pisut vähem kui kuus minutit.

Pidurdamise algfaas läks nii, nagu plaanitud, kuid tõenäoliselt heitis maandur pidurduslangevarju liiga vara minema ja lasi pidurdusmootoritel töötada vaid mõned sekundid. Katastroofi põhjuseks oli ilmselt see, et maanduri elektrooniline aju arvas, et jõuab kohe planeedi pinnale, kuigi oli sellest veel paari kilomeetri kõrgusel.