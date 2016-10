Eile kell 19.49 teatati Häirekeskusele, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Puru haiglas kolmandal korrusel põleb nõudepesumasin ja ruumid on suitsu täis. Päästjad selgitasid välja, et kirurgia osakonnas personaliruumis põles kuivatusseade.



Personal reageeris tulekahjusignalisatsioonile ja avastas tulekahju õigeaegselt. Haiglatöötajad kustutasid põlengu pulberkustutiga enne päästjate saabumist.

Inimesed evakueeriti teise tuletõkkesektsiooni.



Päästjad ventileerisid ruume, hindasid sündmuskohal olukorda ning veendusid ohutuses.Peale ventileerimist inimesed lubati ruumidesse tagasi. Keegi kannatada ei saanud.

PÄRNUMAA:

Täna öösel kell 00.50 löödi Pärnus Kajaka ja Aia tänavate ristmikul 19-aastast meest . Teo arvatav toimepanija on politseile teada.

