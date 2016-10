Riigikogu liige, erukindral Ants Laaneots ütles, et kuigi Venemaa suurendab oma sõjaväge, on sõjastsenaarium vähetõenäoline. Laaneotsa sõnul on Venemaa seotud juba Ida-Ukraina ja Süüria sõjaga ning vaevalt Moskva veel kolmandat kollet juurde tahab saada, kirjutab ERRi uudisportaal.

Venemaa tugevdab oma Balti laevastiku laevarühma kahe väikese raketilaevaga Zeljonõi Dol ja Serpuhhov, mis suunduvad ilmselt Kaliningradi. Ants Laaneots selgitas "Ringvaates", et Vene eskaader kõige suuremate ja võimsamate laevadega on juba Vahemeres ning ilmselt saadeti väikeraketilaevad seetõttu Läänemerele Balti laevastiku tugevdamiseks.

"Kõigepealt, nagu Vene kaitseministeerium tegi avalduse, siis tulid laevad selleks, et tugevdada Kaliningradi kaitset, ilmselt sellepärast, et suur osa kõige võimekamaid Vene laevu on praegu Vahemeres, tegelevad Süüriaga ja Läänele oma võimsuse demonstreerimisega," rääkis Laaneots.

Ta lisas, et kaitseministeerium teatas ka sellest, et kahele olemasolevale väikesele raketilaevale ehitatakse 2020. aastaks juurde veel kolm, mis jäävad Läänemerre.