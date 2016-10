ETV saate "Pealtnägija” meeskond uuris, kust Keskerakonna garantiikirjad lagedale tulid, ning selgus, et kaitsepolitsei leidis garantiikirjad parteijuhi Edgar Savisaare kontorist juba septembris 2015 ehk aasta varem, kui poliitik ise nende olemasolu tunnistas.

Garantiikirjad sõlmiti Lextali büroos, kuid siiani pole teada, kes on konkreetselt dokumendipõhja autor, vahendas ERRi uudisteportaal. Peasekretär Priit Toobal allkirjastas advokaadibüroo Lextal ruumes kaks garantiikirja, mille kuupäevaks märgitakse 2. detsember 2014 ja mille kogusumma on 730 000. Avalikkus on neist seni näinud ainult üht garantiid, mille summa on 460 000 eurot.

"Pealtnägija” on palunud Savisaarelt korduvalt intervjuud, millest Savisaar on keeldunud.n

Eelmisel reedel kirjutas Edgar Savisaar Facebookis, et nägi garantiikirju esimest korda suvel, mil ta nendesse ei süvenenud ja pani need sahtlisse. Samas postituses ütles ta ka, et ei jaga võõrastele inimestele ("Pealtnägija" ajakirjanik Anna Gavronski - toim) kommentaare ja Gavronski temalt intervjuud ei saa.