"Nagu tünni oleks vastu maad taotud," kirjeldab kohalik elanik väiksemaid plahvatusi, mis kõlasid Kosel teisipäeva õhtul Flagmore ASi lipumastivabrikus puhkenud tulekahjus.

Teisipäeva õhtul kell 21.13 teatati häirekeskusele tulekahjust Harjumaal Kose vallas Kolu külas. Põles Flagmore ASi lipumastivabriku kahekorruseline lao- ja tootmishoone, mille üks osa hävis tules.

Tuleroaks saamisest suudeti päästa lao- ja tootmishoonega ühenduses olev kontor ja laohoone teine pool, mis said aga tugevaid vee- ja suitsukahjustusi. Inimesed põlengus viga ei saanud.

"Hakkasin magama minema, kui vaatasin, et kuidagi imelikult valge on väljas," räägib vabrikust vaid mõnesaja meetri kaugusel elav mees. "Vaatasin siis aknast välja, et mis see küll on ja nägin, et suur leek oli katusest väljas ja tuletõrje oli kohal. Vilkurid kõigil töötavad. Oma kuus-seitse autot. Kiirabi oli ka."