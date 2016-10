Ligi neli aastat majandusministeeriumi asekantslerina töötanud Taavi Kotka läheb uuest aastast tagasi erasektorisse, täpset ettevõtet ta ei nimetanud.

“Tulin avalikku sektorisse puhtalt sellepärast, et kui ma oma aktsiad Nortalis ära müüsin, siis sain konkurentsikeelu kaheks aastaks. Toona ma kantsler Marika Priskele lubasin ka, et olen kaks aastat ja sellest kahest on saanud nüüd siis peaaegu juba neli aastat. Ja pean ausalt tunnistama, et ega hing ihkab sinna erasektorisse ikka tagasi,” ütles Kotka “Pealtnägijale” antud intervjuus, vahendas ERRi uudisteportaal.

Aasta algul südameoperatsioonil käinud Taavi Kotka kinnitas, et tema lahkumisotsus ei ole absoluutselt seotud tervisega.