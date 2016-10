Teisipäeva õhtul tungisid rändtsirkuse Zoo Imperium töötajad Tartus kallale 16aastasele loomaõigusaktivistile, kes üritas kaubamaja juures betoonseinale kleebitud plakateid rikkuda.

Nooruke loomaõigusaktivist Omppu Liekkinen nägi õhtul kella üheksa ajal Tartu kaubamaja juures enda sõnul bussi oodates, kuidas kaks inimest kleepisid sinna loomatsirkuse Zoo Imperium plakateid.

Tema kui loomatsirkuste vastane otsustas, et eemaldab plakatilt etenduse toimumisajaga kleepsu, mispeale tormas tema juurde Läti päritolu noormees. Selgus, et tegu on tsirkusetuuri projektijuhi Germansiga, kellega oli kaasas plakateid kleepida aidanud naine.

Kägistas ja ähvardas tappa