See, et Eestisse saabub Suurbritannia pataljon, on reaktsioon Venemaa tegudele, ütles kaitseminister Hannes Hanso "Aktuaalsele kaamerale"

Venemaa välisministeerium teatas, et NATO kava on Venemaa sõjaline survestamine, vahendas ERRi uudisteportaal. Varem on Moskva sellistel puhkudel öelnud, et NATO sammud ei jää vastuseta.

"Ma arvan, et ärme iseennast rumalaks tee. Me reageerime sellele, mida Venemaa teeb ja kahjuks jätkab selle tegemist.

Seetõttu on eriti oluline, et NATO on olnud enda vastu aus ja reageerib kõikidele riikidevahelistele tundlikkustele väga jõuliselt ja õigesti, aga proportsionaalselt," kommenteeris Vene välisministeeriumi sõnavõttu kaitseminister Hannes Hanso.