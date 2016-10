"Arutasime olukorda linnavalitsuses, jõudsime seisukohale, et me ei hakka muidugi piirama Savisaare viibimist meie majas, kui ta siia soovib tulla.

Samal ajal ei saa Savisaare enda huvides lasta tekkida olukorral, kus tema tegevust võib tõlgendada kohtu otsuse eiramisena, seetõttu ei saa linnavalitsuse ametnikud temaga kohtuda ega tööasju arutada," vahendab Postimees Klandorfi räägitut.

Ta toonitas, et keegi linnavalitsusest ei taha, et Savisaarel tekiks õiguslikke sekeldusi.

"Usume, et Savisaargi mõistab, et linnavalitsuse ametnikel pole tema antud töökorraldusi võimalik täita. Seda enam, et Savisaar kohtus ka inimestega, kes on tema kriminaalasjas kahtlustatava staatuses. Arusaadavalt ei tohi seda Savisaare ja ametnike huvides enam juhtuda," lausus Klandorf.

See tähendab seda, et Savisaarel on tulevikuski võimalik kokkuleppel linnakantseleiga linnapea tööruumides käia, kuid linnavalitsuse töötajad ei saa osaleda tema kutsel nõupidamistel, täita tema töökorraldusi ega minna muul moel kohtu otsusega vastuollu.

Peale ootamatu linnavalitsuses käigu astus Savisaar ka lähimatele toetajatele teisegi ootamatu sammu, sõites sama päeva õhtul poolsalaja Venemaale.

Nimelt saatis lugeja Delfile foto, kus Savisaar valmistub Balti jaamas rongi peale minema. Pildistaja kinnitusel sõitis ta Moskvasse. Foto oli tehtud kell 16.45, Moskva rong väljub Balti jaamast kell 17.09.