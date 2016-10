"Minu toetajad leidsid ka, et aitab küll! Tõmbame joone alla ja vaatame, mis tulevikus saab," ütles Siim Kallas pärast eilset Reformierakonna koosolekut. Ja lubas, et uut parteid ta ei loo. Iseasi on aga see, kas parteis sisepingeid enam üldse pole, nagu väitis erakonna juht Taavi Rõivas.

Reformierakonna juhatus kogunes eile ennelõunal koosolekule, kus riigihalduse minister Arto Aas tutvustas omavalitsuste uut rahastamismudelit. Ent nii avalikkust kui ka parteilasi huvitas enam järgnenu – siis võeti luubi alla erakonna asutaja Siim Kallase viimase aja väljaütlemised.

Vähem kui kaks nädalat tagasi särasid online-meedias pealkirjad stiilis "Pettunud Siim Kallas ei välista uue erakonna loomist", ning loomulikult ajas see osa reformierakondlasi pehmelt öeldes tagajalgadele.

"Muidugi olen ma pettunud," pihtis Kallas siis Äripäevale presidendivalimisi meenutades. Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat ärritus niivõrd, et nimetas Kallast lausa kremlimeelseks ja süüdistas teda soovis teha koostööd Edgar Savisaarega.