Soome ämmaemandad ja naistearstid on mures, et emad veedavad liiga palju aega nutiseadmetes ja ei keskendu oma vastsündinud beebidele.

Mobiilid helisevad isegi sünnitustoas, ka imetamise ajal on emal ühes käes nutitelefon. Soomes on emade poolt unarusse jäänud lapsed tähelepanupuuduses ja õpivad palju hiljem ka rääkima. Eesti ämmaemandad veel häirekella ei löö, sest vähemalt sünnitusmajades on emad-isad võrgus mõistlikkuse piirides, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".

"Me ei keelusta telefone, me oleme lubanud nii telefone kui arvuteid kaasa võtta," rääkis Ida-Tallinna keskhaigla ämmaemandusjuht Vivian Arusaar.

Lääne-Tallinna keskhaigla vastutav ämmaemand Merit Tammela ütles, et pildistada ja filmida ei luba nad operatsiooniblokis.

Tuntud blogija Mallukas tegi videoülekande sünnitustoast, mida jälgisid kümned tuhanded. Vivian Arusaar ütles, et eks ise tuleb arvestada, et mida internetti üles riputatakse, jääb sinna eluks ajaks.

Sünnitusmajas intervjueeritud emad oma beebide piltide avalikustamisega ei ole kiirustanud. Ämmaemandad aga soovitavad pühenduda emadel oma beebidele.