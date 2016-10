Statistikaagentuur Opta avaldas üleeile, pärast Inglismaa jalgpalli meistrivõistluste 9. vooru edetabeli liiga parimatest söötjatest. Liverpooli ja Eesti koondise keskkaitsja Ragnar Klavan asus söödutäpsuse pingereas 91,9%-ga auväärsel kolmandal kohal.

Tõsi, too edetabel soosib oma olemuselt mehi, kes pidevalt platsil pole ehk nii tihti söötu ei lükka. Näiteks Klavan on Premier League'is kirja saanud kolm täispikka kohtumist.

93.1 - Birthday boy @Guendogan8 has the best pass completion rate in this @premierleague season. Genius. @ManCity @DFB_Team_EN pic.twitter.com/YdPfw1YLSz