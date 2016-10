Talupidajast kirjanikul leidub õnnetoovaid kivikesi nii tema majapidamises kui ka autodes.

"Koduteel jooksis jänes bussi ette. Pidurdasin jõnksuga. Indira tundis vajadust jõnksu hetkel pilti teha ja pildile jäi suur roosa vaimolend, kes oli sel hetkel minu kõrval rooli taga," kirjeldab kirjanik ja Soone talu perenaine Kati Saara Vatmann, kuidas seletamatu vägi teda ja ta tütart Indirat ühel hiljutisel sõidul kaitses. Kaitsvad kivid, kust vägi pärit, on tema majapidamises igas autos, majast rääkimata.

USUB KIVIDE VÄESSE: «Kivides on energia sees ning see energia on inimeste energiaga seotud,» ütleb kirjanik Kati Saara Vatmann. (Daisy Lappard)

"Kui ma oma elutoas ringi vaatan, siis aknalaudadel on ilusad graniitkivid, mille olen leidnud, ka laps on neid leidnud. Mu töölaual lambi all on kokku kuus erinevat kristalli, üleval magamistoas on mul aknalaual neid seitse.

Tütre toas terve vaagnatäis kive. Köögis on mul kaks kausitäit kive, aknalaual mõni šungiit, ka mõni ristikujuline paekivitükk." Musta tervisekivi šungiiti on Kati Saarale toodud Karjalast, ühele vererõhuprobleemidega sõbrale tellis ta laavakivi Hiinast.