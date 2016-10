Eesti Maksu- ja tolliamet tahab paigaldada kümmekonnale seni veel katmata piiriületuskohale numbrituvastuskaamerad ning taotleb seadusemuudatust, mis lubaks teha Lätist toodud alkoholi ebaseaduslike edasimüüjate paljastamiseks pimeoste, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".

Lühiajaliste piiriületuste arv on lühikese ajaga kasvanud. Levinud äritsemismudeliks on saanud, et alkoholi veetakse Lätist Soome.

