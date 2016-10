Kui tööülesannete täitmiseks vajalik keskendumine on muutunud keeruliseks ja emotsioonid kõiguvad eufooriast nutuhoogudeni, võib see viidata tööalasele läbipõlemisele.

"Ilma stressita sureks inimene ära, sest see paneb kehas teatud keemilised ühendid tööle. Stressis inimese organism suudab end vajadusel kindlasti paremini kokku võtta," tõdeb töötervishoiule keskendunud arstikeskuse Qvalitas peaarst Toomas Põld.

Kuigi stressi on vaja inimese käivitamiseks, hakkab see kuhjudes igapäevast elu ja tööd segama.

"Läbipõlemine on suure tähega Negatiivne Stress. See tähendab, et organism ei tule vajalike funktsioonidega toime ja enamasti ei saa ka inimene siis oma tööülesannetega hakkama. Töö võib olla liiga raske või seda on liiga palju; tööaeg ei ole õigesti planeeritud või hingetõmbeaega ei jäägi jne.