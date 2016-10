ETV meelelahutustoimetuse juht loobub ametist, et pühenduda Eurovisionile.

"Iga asi saab millalgi mööda ja kõige õigem on, kui saad ise aru, et tuleb edasi liikuda," ütleb Mart Normet, kes lahkub novembri alguses pärast kaheksat aastat ETV meelelahutustoimetuse juhi kohalt.

"Ei ole mõtet kohta kinni hoida ja sinna ära uppuda, vaid tuleb teatepulk õigel hetkel edasi anda," sõnab Mart. Ta räägib, et on juba mõnda aega mõelnud, et tahaks taas teha loomingulist tööd.

"Võtsin omal ajal selle väljakutse (juhikoha – toim) seepärast, et olen väga suur kritiseerija ja mind huvitas, kuidas käib asjade muutmine ja ärategemine päriselt." Nüüd on Mart aastaid näinud, kuidas see kõik toimib ja tahaks asja distantsilt vaadata, et mõelda, mida ja kuidas sai tehtud ning mida tulevikus paremini teha.