USA presidendivalimisteni jääb veel 12 päeva.

Kui eelmisel nädalal tundus, et asi on otsustatud ja järgmiseks presidendiks valitakse demokraatide kandidaat, eile 69aastaseks saanud Hillary Clinton, siis viimastel päevadel on vabariiklaste A Donald Trump (70, pildil) vahepealsest mõõnast üle saanud.

Avaliku arvamuse küsitlustel silma peal hoidva portaali realclearpolitics.com andmetel toetas eile Clintonit keskmiselt 48,3% ja Trumpi 44,1% valijatest. See tähendab, et Clinton edestas rivaali 4,2 protsendiga.

Nädal tagasi toetas Clintonit 48,5% ja Trumpi 42,1% valijatest, mis tegi Clintoni eduks 6,4 protsenti.