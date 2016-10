Paar vahistati kuus kuud tagasi, kui nad kutsusid autorikke tõttu ühele ohvrile kiirabi. Tegelikult oli neil plaan viia eluohtlikult vigastatud naine autoga tema koju tagasi. Arstid ei suutnud 41aastase Susanne elu päästa. Uurimisel selgus, et vigastused tekitasid kiirabi kutsujad.

Samuti tunnistas ta üles, et nad tapsid 2014. aastal 33aastase Annika. Surnukeha hoiti algul sügavkülmikus, seejärel tükeldati ja põletati kaminas.

Angelika süüdistab kõiges endist abikaasat Wilfriedi, kes olevat olnud temagi vastu erakordselt vägivaldne. Nad tutvusid ja abiellusid 1999. aastal. 2013. aastal abielu lahutati, kuid paar jäi endiselt koos elama.

KOHTUS: Angelika W. varjas eile oma nägu. Tema endine abikaasa Wilfried W. lubas end rahulikult pildistada. (AFP / Scanpix)

Wilfried on seni vaikinud. Tema advokaat kinnitab, et Angelika juttu ei tasu puhta kullana võtta, sest tegelikult oli just naine ohvrite piinamisel juhtiv ja suunav jõud.