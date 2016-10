Tänane saade “Saladused” toob teie ette tõestisündinud loo armukolmnurgast, kus abielus Pauli kõrvalsuhtest kasvab välja tõeliselt keeruline suhterägastik.

30aastane Paul on abielus ja kahe lapse isa, kuid oma pere kõrvalt peab ka armukest. Eriti keeruliseks kipuvad asjad minema hetkest, kui armuke teatab, et ootab mehelt last. Agnese soov on, et ettevõtjast Paul oma pere hülgaks ja hoopis temaga kooselu alustaks, kuid mees ei taha sellest kuuldagi. Kompromissina jõutakse kokkuleppeni, et Paul maksab lapsele elatist, kuid muul moel teda oma ellu ei võta. Lapse kasvades pole Agnes aga sellise lahendusega enam rahul ja üritab Pauli järjest suurema survega panna poja elus osalema ning leiab ettekäändeid ka üha rohkema raha küsimiseks. Sellest häiritud kohtub mees ühel õhtul pubis alkoholijoobes Taunoga, kes paneb ta kahtlema, kas Paul üldse ongi Agnese lapse isa…

Saladused on Kanal 2 ekraanil täna algusega kell 21.00.