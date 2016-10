Eesti parim kulturist Ott Kiivikas käib päris tihti dopingukontrollis ja peab seda usaldusväärsuse seisukohast väga oluliseks.

"Ma just andsin dopinguproovi ja ootan tulemusi," räägib 39aastane sportlane. "Pean tunnistama, et esimest korda tehti ka veretest ja seda mu enda palvel. Alati leidub inimesi, kes ütlevad: oled kaval ja oskad tegutseda nii, et vahele ei jääks. Mõtlesin, okei, veretest näitab praktiliselt kümme aastat tagasi, teeme selle ära, äkki siis lõpeb niisugune jutt. Praegu avatakse ju kümme aastat vanu dopinguproove ja kaabitakse välja asju, mida toona polnud võimalik avastada."