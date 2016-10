Kui mõni sportlane dopingukontrollis vahele jääb, kuuleb avalikkus sageli, et ta on tarvitanud vaid vitamiine ja toidulisandeid. Ott Kiivikase sõnul võib tõepoolest nii juhtuda, kui kasutatakse kaupa, mida müüvad hämara taustaga firmad.

"Praegu on võimalik ükskõik millisest maailma otsast tellida ükskõik mida," lausub Kiivikas, kes tegeleb toidulisandite müügiga. "Sageli kipuvad noorsportlased lugema välismaa foorumeid, kus soovitatakse erinevaid toidulisandeid. Siin peitubki oht, et teadmatusest tellitakse jumal teab mis toodet."

Kahtlase kauba hulka kuuluvad testosteroonitaseme tõstjad ja rasvapõletajad. "Need on minu jaoks riskirühmas asetsevad toidulisandid," arutleb Kiivikas. "Kui keegi tellib kuskilt valgukoti, siis tõenäosus, et ta saab sealt keelatud aineid, on väga väike. Sama mõttekäik käib aminohapete kohta. Keerulisem on olukord siis, kui tellitakse mõni testosteroonitaseme tõstja või rasvapõletaja. Sinna on tootjad mõningatel juhtudel võinud lisada toimeaineid, mis klassifitseeritakse ravimitena ja need võivad anda dopingukontrollis positiivse tulemuse."

Sarnaseid juhtumeid on olnud Maarjamaalgi. "Enne ostmist tasub kontrollida poe või tootja tausta," soovitab Kiivikas. "Eestis tuleb toidulisandite müüjaid juurde nagu seeni pärast vihma, ent tihti pole neil peale juriidilise nime midagi taga. Meie firma ei pane ühtegi toodet letile enne, kui pole veterinaar- ja toiduametilt saanud kinnitust, et see on toidulisand, mitte ravim. Paraku ei viitsi paljud sellega tegelda, lihtsam on võtta purk, panna välja ja müüa. Kannatavad firmad, kes viitsivad jännata. Mul on hea meel, kui keegi kõnealuse teema üles tõstab."