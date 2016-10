Kulturist Ott Kiivikas ütleb, et iga nädal pöördub tema poole mõni tippsportlane – jalgratturist jalgpallurini –, kes vajab toidulisandite tarvitamiseks näpunäiteid.

"Olen proovinud aidata, aga kõiki ei jõua parimagi tahtmise korral nõustada," räägib Kiivikas. "Mul on ka oma töö, treeningud, võistlused ja muud tegemised. Olen vahel neilt küsinud: harjutate nii kõrgel tasemel, kas treener pole toitumisest ega toidulisanditest rääkinud? Tavaliselt öeldakse, et ei ole!"

Kiivikas küsib treeneritelt ja sportlastelt lihtsa küsimuse: kui soovite koormust tõsta, kuidas te siis taastumist kiirendate? "Räägitakse, et meil on vaja massaaži, uni on kõige parem asi," toob Kiivikas välja tavapärased vastused. "Kuid toitumise ja toidulisanditega on alati võimalik seda protsessi oluliselt kiirendada. Taastumine ongi spordis võtmesõna. Igaüks ei saa endale massööri lubada. Kõige lihtsam on korrastada oma toitumine. Ja seejärel vaadata, et võib-olla on mõistlik lisavalku, aminohappeid või vitamiine juurde võtta. Praegu ei ole see nii kulukas nagu varem."

Kiivikas nendib kurvalt, et baastoitumise õpe on tavatreeneri erialasest programmist üldjuhul välja jäetud. "Valdavalt räägitakse metoodikast, toitumisest pole peaaegu sõnagi," sõnab ta ning osutab, et kulturismis ja fitnessis on esimene loeng toitumisest, alles seejärel tuleb metoodika. "Sportlaste ja juhendajate teadlikkuse tõstmine võiks olla iga spordiala prioriteet."