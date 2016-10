Kuutel olümpiamängudel osalenud Neumannova võitis Torinos 30 km vabatehnika sõidus olümpiakulla, lisaks on tal OMidelt neli hõbemedalit ja üks pronksine autasu. Suusavahetusega sõidus sai just tema Šmigun-Vähi järel teise koha.

Katerina Neumannova Torino olümpial. (MATI HIIS)

"Mõistagi keskendusin eelkõige enda, mitte teiste tegemistele, aga oli selge, et mõnes leeris tarvitati dopingut – Johan Mühleggi punt, venelased, soomlased... Dopingu mõttes oli ju Nagano mängudest kuni Torino omadeni kestnud ajajärk kõige hullem. Mind kontrolliti karjääri lõppusirgel võrreldes varasemaga väga palju," väitis Neumannova, kes võttis suusad lõplikult alt 2007. aastal.

"Nüüd on muidugi patustel raskem puhtalt pääseda, suusatamine on kindlasti palju dopinguvabamaks muutunud. Eks mõni ikka üritab petta, aga testimine on palju karmim. Kaotasin ise dopingutarvitajate tõttu tiitlivõistlustel kõrgeid kohti, seega on mul sellest ajast palju halbu mälestusi."

Tšehhitar teab hästi, mis tunne on postiga medaleid saada. Nimelt lõpetas Neumannova Salt Lake City olümpial jälitussõidu neljandana, kuid kerkis venelannade Olga Danilova ja Larissa Lazutina hilisema diskvalifitseerimise tagajärjel hõbedale.

"2006. aasta hõbemedal polnud rõõmustav, sest olin enamat lootnud," tunnistas ta. "Aga hiljem võitsin 30 kilomeetris kulla ja olin ikkagi õnnelik. Ent kaks kuldmedalit olnuks hoopis midagi muud... kindlasti tähistanuksin seda vääriliselt."

Šmigun-Vähi leeri vastulöök: raske uskuda, Neumannova võis midagi sellist rääkida

Norra TV2 olla enda sõnul 13 kuu jooksul Šmigun-Vähi perekonnale mitmeid arupärimisi saatnud, ent vastust ei saanud neist ükski. Murrang toimus täna. Endise tippsuusataja abikaasa Kristjan-Thor Vähi saatis telekanalile Neumannova jutu peale kirja ja palus selle täismahus avaldada.

Kristina Šmigun-Vähi Torino olümpial. (MATI HIIS)

Norra-inglise-eesti teljel tõlgituna kõlab Vähi vastulause järgmiselt: "Kristina ja Katerina võistlesid teineteise vastu juba noores eas. Kristina on oma saavutusteni jõudnud ausal teel. Niisamuti Torinos. Hoolimata sellest, et nad olid rivaalid, pidas Kristina aastaid Neumannovat oma sõbrannaks. Ausalt öelda on üldse raske uskuda, et Neumannova võis midagi sellist rääkida.

Endise profina peaks Neumannova teadma, et kõik tippsportlaste liikumised on avalikud. Pole kahtlust, et kõik sportlased peavad dopinguküttidele 24 tundi päevas ja 365 päeva aastas kättesaadavad olema. Enne Torinot treenis Kristina Itaalias Santa Caterinas, kus ta oli harjutanud ka teiste suurvõistluste eel. See oli tollal täiesti avalik info ja Neumannovagi teadis seda."