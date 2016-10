Reformierakonna juhatuse liige Kalle Palling ütles Kaja Kallase Tallinna linnapea kandidaadiks saamise ambitsioone kommenteerides, et sellise otsuse teeb piirkonna juhatus, kuid mõistis samas hukka Kallase poolt selle teema meedias algatamise, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Reformierakonna aseesimees Kaja Kallas teatas üleeile oma blogis, et kuigi ta soovis saada Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaadiks järgmise aasta kohalikel valimistel, ei leidnud ta erakonna juhtfiguuride toetust, mistõttu on valmis taanduma.

"Mina oleks selle pöördumise saatnud Reformierakonna Tallinna piirkonna liikmetele, mitte avalikkusele meedia vahendusel arutamiseks. Olen nõus nendega, kes on nimetanud seda eilse päeva pseudoteemaks, kus osa Reformierakondlasi jagab Tallinna linnapea kohta, mis alles tuleb valimistel ühise meeskonnana välja võidelda," ütles Palling ERRile ja lisas, et seni ei ole ka kõikidel erakondadel kokku saada nii palju hääli, et võita Keskerakonda.