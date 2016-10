Pärast Reformierakonna koosolekut ajakirjanike ees seistes näis Siim Kallas madalam kui muru. Uue erakonna loomise asemel rääkis ta kodurahust ja Reformierakonna suurtest eesmärkidest. „Konkreetset plaani pole,“ hindas ta oma rolli parteis. „Aitab,“ taltsutas ta ühel hetkel ajakirjanike küsimustelaviini.

Paar minutit hiljem astus ta büroost välja ja jalutas minema – üksinda! Teda niimoodi lahkumas nähes hakkas mul temast inimlikult kahju. Kogenud poliitik küll, aga praeguseks on ta erakonna juhttüürist kõrvale tõrjutud. Kuuldavasti sai ta toetajatelt uue partei kohta positiivset tagasisidet. Praegu on ta ikkagi üksiku reisisaatja rollis Taavi Rõivase juhitavas Reformierakonnas.

Hetk hiljem avastasin, et selline kaastunne on tuttavlik. Pea sama mõtlesin paar nädalat tagasi Keskerakonna volikogul Edgar Savisaart nähes. Temagi on jäänud praktiliselt üksi, seljataga vaid napp toetajaskond. Üks keskerakondlane tunnistas, et avalikel üritustel ei tihka paljud linnaametnikud ja riigikogulased Savisaarega isegi eraviisiliselt vestlema minna. Mine tea, pannakse veel silt külge, et oled Savisaare leeris!