Seda, kas Siim Kallas on pärast Reformierakonna juhatuse koosolekut tõepoolest loobunud mõttest luua oma erakond, näeme hiljemalt järgmisteks valimisteks. Samas on selge, et olukord Reformierakonnas pole sugugi nii roosiline, nagu seda kirjeldasid asjaosalised koosoleku lõppedes. Juba asjaolu, et juhatus pidi kogunema Kallase personaalküsimuse aruteluks, annab aimu erakonna sisetemperatuurist. Ning süüdistamine Kremli-meelsuses on ikka väga kõva nuiaga andmine. Suures paikapanemistuhinas läks tümitajatel meelest ära arvestada, kuidas see kõrvaltvaatajale paistab. Nii tuleb ju välja, et oravad üritasid presidendiks valida Vene-meelset kandidaati?

Kuid küsimus pole mitte ainult Siim Kallases. Ka Kaja Kallas andis üllatuslikult teada, et on valmis loobuma Tallinna linnapeaks kandideerimisest erakonna toetuse puudumise tõttu. Huvitaval kombel tuli loobumisavaldus veel enne kandideerimissoovi teatavakstegemist. Kuid mis teha, kui erakonnas on võimulesoovijate pink sedavõrd pikk, et ka kohalike valimiste eel pole välistatud sama mitme kandidaadiga olukord kui presidendivalimistel. Nagu pole ka välistatud, et nii Siim Kallasel kui ka Edgar Savisaarel saab olema jälle kummalgi oma partei, kuid tegu pole ei Reformi- ega ka Keskerakonnaga. Võimalus Siim Kallase vaigistamiseks oleks garanteerida mingi koht Kaja Kallasele. “Ma olen juba 38! Ja nelja aasta pärast olen juba 42! Ja sealt edasi olen juba 46! … Andke mulle see võim!” hüüdis Kadri Simson muusikalis “Savisaaar”. Kuid Reformierakonnas on peale Kaja Kallase sama vanad ka Keit-Pentus Rosimannus ja Kristen Michal, kes samuti pretendeerivad parematale kohtadele.

Taavi Rõivas pildil pehmete teemadega: koera võtmine, lapseootus, tulekul pulmad, korterimüük, Laidoneri villasse kolimine ja uue kodu remont. Nende teemade kõrvalt ei paista tema tegemised peaministrina silma. Samas läks eelarve menetlemine libedalt, kui kõigi tähelepanu oli hoopis sisetülidel. Kas see, et Rõivas on valitsusjuhina nähtamatu, on tema enda, nõrga opositsiooni või ka meedia süü?

Arvestades, et kohalikud valimised on aasta pärast ning erakonnas käib juba praegu kähmlus Tallinna linnapea koha pärast, võib karta, et pinged erakonnas ei vaibu.