Tahad kaotada kaalu kiiresti, kuid ei taha kahjustada tervist? Toitumisspetsialist Fiona Kirk kinnitab, et kaalu saab kaotada ka kiirest nii, et oma tervisele kahju ei teeks, vahendab The Sun.

Rasva vajab meie aju, süda, närvid, luud, immuunsüsteem - me vajame rasva selleks, et rasva kaotada!

Rasvad on meie organismile kasulikud, kuid loobuda tuleb töödeldud ja kiirtoidust.

Süsivesikud

Kõigist süsivesikutest loobuda ei tohiks! Näiteks köögiviljad on väga vajalikud, et sinu dieet õnnestuks. Teised kasulikud on puuviljad, seemned, pähklid ja juurviljad, kuid me ei vaja neid regulaarselt.

Eriti harva tuleks tarbida kartulit, leiba, pastat ja riisi. Ja ainult maitseelamustena on koogid, küpsised ja krõpsud.

Kindlat aega eineks pole

Osad eelistavad kolme toidukorda, teised pisemaid eineid iga mõne tunni järel. Kõik me oleme erinevad, mistõttu peaksid vaatama, mis sobib just sulle!

Trenn

Treenimine on asi, mida inimestel raske oma graafikusse sättida. Ometigi on trenn just see, mis aitab su pihal väheneda.

Kuna ja kus vähegi võimalik - mine kõndima, jooksma, sörkima või sõida rattaga. Kasvõi 30 minutit!

Ära planeeri patupäevi

Kõik vajavad päevi, mil nende dieet ei lähe plaanitult, kuid neid ei tohiks ette planeerida. Asi lihtsalt selles, et siis ei muutugi su söömisharjumused.

Toidulisandid võivad abiks olla