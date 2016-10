Täna toimunud võrkpalli MM-valiksarja loosimise järel ütles Eesti koondise kapten Kert Toobal, et vähemaga kui teine koht, kindlasti leppida ei taheta.

"Kodus mängitaval turniiril on meie eesmärk selge: saada alagrupis vähemalt teine koht," sõnas Toobal. Teatavasti pääseb otse finaalturniirile vaid alagrupi võitja, teise koha meeskonnal tuleb kvalifitseerumiseks läbida veel üks ring.

"Venemaa on ikka võrkpalli absoluutne tipp, kes on alagrupi ilmselge favoriit. Meil on hea võimalus vaadata, mis seisus me naabritega võrreldes oleme. Rumeenia tase on meile teada, kuna mängisime nendega hiljuti EM-valiksarjas, kus ühe mängu kaotasime ja teise võitsime," analüüsis koondise kapten.

"Montenegro võitis kaks aastat tagasi Euroopa liiga ja mängib Maailmaliigas. Tegemist on koondisega, kus on korralike klubide mängijad, kuid kindlasti on nad meile jõukohane vastane. Ungari puhul oleneb hästi palju, kes koondisesse tulevad, sest alati pole nad oma parimaid mängijaid kokku saanud. Kosovoga meil varasemad kokkupuuted puuduvad,” lisas ta.