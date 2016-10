„Ta ütles väga selgelt välja, et tal ei ole plaani reformierakonda hüljata ja uut parteid teha,“ lausus reformierakonna esimees Taavi Rõivas pärast juhatuse koosolekut, et Kallas ei lahku reformierakonnast. Mingeid sisepingeid tänaseks esimehe sõnul erakonnas enam ei ole ning kindlasti ei ole keegi kellelegi nuga selga löönud. Mis puudutab aga erakonna peasekretäri Reimo Nebokati ja Kallase sõnavahetust, on Rõivas pigem hukkamõistev. „Mina isiklikult ei ole teinud saladust sellest, et minu hinnangul oli see täiesti ebavajalik artikkel toona seal Äripäevas. Minu arust said fraktsioonis ja juhatuses need presidendi valimiste kired, mis tunnistan, et loomulikult olid - mitte ainult meie erakonnas vaid ka teistes erakondades - need teemad olid selleks ajaks juba omavahel läbi räägitud ja see tõmbas hoo üles. Aga täna taaskord arutelu kinnitas, et need teemad on omavahel selgeks räägitud ja me ei pea neil teemadel enam peatuma, et saame keskenduda olulistele teemadele Eesti arengul,“ kinnitas Rõivas, et presidendivalimistega seotud kired on tänaseks jahtunud.

Tänast Eesti Ekspressi lugu perekond Kallase grillimisest peab Rõivas aga ilmselgelt liialduseks, sõnades, et vastupidi, reformierakond oli kogu presidendivalimiste protsessi Siim Kallase seljataga ja aitas tal pürgida väga tähtsale ametikohale.

„Nii et ei saa öelda, et oleks kuidagi mitte toetatud. Ja ma arvan, et kõik need jutud grillimistest on tugev ajakirjanduslik liialdus,“ sõnas Rõivas resoluutselt. „Kes siin täna arutelu juures viibisid, saavad kinnitada, et oli väga asine arutelu. Nii nagu meeskonnas ikka tehakse – küsitakse küsimusi, kui midagi on selgustetuks jäänud, antakse vastused,“ sõnas ta. „Tuleb tunnistada, et vist valmistasime pettumuse kõigile neile, kes lootsid suurt skandaali ja intriigi. Nii, et asjad on tegelikult palju lihtsamad, kui nad tegelikult väljapaistavad,“ kinnitab ta veelkord, et erakonna sisene õhkkond on hea.