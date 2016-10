Asekantsler Taavi Kotka koore all on peidus romantik, kes avab end täiesti uuest küljest. Üldsus ei tea, et aasta algul rippus 37aastase kolme lapse isa elu juuksekarva otsas, kui ta elas üle raske operatsiooni, mis omakorda viis üllatuspulmani.

Kaamera ees jääb Kotka oma tervisest rääkides diskreetseks. Kuid suvel korraldas mees oma kauasele elukaaslasele Kerstinile üllatuspulma.

"Minu abikaasa sai sellest teada pulmapäeva hommikul. Õnnestus hoida seda saladust," on Kotka tänulik kõigile, kes teda abistasid.