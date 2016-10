Kas sinulgi on nii, et hommikul kaalule astudes vaatab vastu täitsa tore number ja õhtuks on see number mitme kilo võrra kosunud? Kohe selgitame, miks see nii on!

Kuigi õhtul mitme kilo võrra suuremat kaalunumbrit vaadates võib tekkida totaalne masendus, siis ei tasu arvata, et oledki päriselt päeva jooksul paksemaks läinud, kirjutab Women's Health Magazine.

Põhjus, miks hommikuti on kaal mõnevõrra madalam peitub hoopis selles, et hommikuks on keha veidi dehüdreeritud ning ka väga väike dehüdreeritus võib kaalunumbrit küllaltki palju mõjutada. Kui tahta hommikul näha realistlikumat numbrit, tasub õhtul, enne magama minemist, vett juua.

Lisaks dehüdreeritusele võib hommikune väiksem kaalunumber olla tingitud ka sellest, et keha on lihtsalt eelmisel päeval sissesöödud kaloreid öö jooksul ära kulutanud. Kaloreid nimelt kulutavad näiteks ka hingamine ja keha temperatuuri hoidmine.

Tegelikult ei olegi päeva jooksul ideaalselt aega, mil ennast kaaluda. Eksperdid soovitavad lihtsalt leida üks konkreetne aeg päeva jooksul ja alati sel ajal kaaluda. Nii saab kaalutõusust või -langusest kõige õigema pildi. Kindlasti ei tasu aga kaaluda ennast pärast õhtusööki, sest siis on kaalunumber päeva kõige kõrgem.